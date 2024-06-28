В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности 28 июня из-за аномальной жары

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасностимз-за аномальной жары, об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 13 часов дня до 20 часов вечера в пятницу, 28 июня. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидается очень высокая температура воздуха. Отмечается, что ожидается температура выше +30 градусов.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру