МВД РФ объявило в розыск мужа блогера Елены Блиновской

Муж блогера Елены Блиновской был объявлен в розыск из-за неявки к следователю, об этом 28 июня пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник и базу МВД РФ.

В карточке розыска Алексея Блиновского сказано, что его разыскивают по уголовной статье. Предполагается, что причина в том, что мужчина не являлся к следователю для ознакомления с делом.

В середине апреля 2024 года Блиновский заключил контракт о прохождении военной службы и отправился в зону СВО. С мая его перевели в штурмовое подразделение.

Напомним, что Алексей Блиновский проходит соучастником своей жены Елены по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Фото: ЗАКС.Ру