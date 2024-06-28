В Неве покосили траву перед проведением "Алых парусов"

Из Невы убрали водоросли перед проведение праздника выпускников "Алые паруса", об этом 28 июня сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.

Уборка была проведена в акватории Невы от Благовещенского до Литейного моста и в притоках реки. Также уборку провели на реках и каналах в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах.

Уборочные работы осуществлялись специалистами комитета с помощью специальных лодок-носилок и катеров для сбора водорослей. Кроме этого, в Неве выполнили покос травы.

Напомним, что праздник "Алые паруса" пройдет в ночь с 28 по 29 июня.

Фото: пресс-служба комитета по природовользованию Петербурга