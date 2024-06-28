В Смольном призвали петербуржцев не тереть памятники

Врио главы петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Алексей Михайлов обратился к горожанам с просьбой перестать из суеверных соображений тереть различные части памятников. Он приравнял такие действия к вандализму, указав, что скульптуры от этого только страдают.

Один из таких примеров - памятник императору Петру I возле Михайловского сада, который пришлось огородить от прохожих. Последние слишком часто любят прикасаться к изваянию "на удачу", отметил Михайлов.

"Толпы туристов приходили и пытались так искать счастье. А счастье-то, конечно, заключается не в этом", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Другой отмеченный им пример вандализма связан с одним из домов в Виленском переулке, где неравнодушным гражданам пришлось бороться за спасение старинных дубовых дверей.

Фото: ЗАКС.Ру