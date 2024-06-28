Кандидат в губернаторы Малинкович сдал 162 подписи мундепов в Горизбирком

Претендент на пост губернатора Петербурга от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович 28 июня сдал в Горизбирком документы для регистрации в качестве кандидата. Ему удалось собрать подписи 162 муниципалов в поддержку своего выдвижения в рамках "муниципального фильтра". Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам кандидат.

По словам Малинковича, у него не возникло трудностей во время сбора подписей. Он пояснил, что был сам был депутатом МО "Смольнинское" в течение нескольких созывов и за это время успел познакомиться со многими коллегами в городе.

- Я знаю всех муниципальных депутатов. И меня знают. Не все поддерживают партию, понятно, но меня знают все депутаты. И "Новые люди", и эсеры, и единороссы, самовыдвиженцы. Разумеется, депутаты нашей партии. Их четыре. Я не знал, будет ли "противодействие". Честно могу сказать, противодействия не заметил. Мы работали по районам. Лично обзванивал. Конечно, я удовлетворен, - сказал Малинкович.

Он подчеркнул, что еще необходимо дождаться проверки подписей. На это у ГИК есть десять дней.

По состоянию на 28 июня, документы для регистрации подали шесть кандидатов. Всего на выборы губернатора заявились 22 человека. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состоятся выборы в местные советы и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру