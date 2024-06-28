В МО "Семеновский" хотят создать музей Семеновского полка

Глава администрации МО "Семеновский" Сергей Лаптев выступил с идеей создания в округе музея лейб-гвардии Семеновского полка и посвященного ему исторического сквера. Место для этого, по словам муниципала, имеется: это три гектара земли на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки, где раньше был расквартирован полк.

"В центре города практически не осталось таких территорий. По периметру находятся два здания по четыре тысячи квадратных метров на балансе Министерства обороны с 1917 года. Здания потрясающие, но в аварийном состоянии", - приводит доводы Лаптева "Интерфакс".

Своим предложением его коллеги в настоящее время стремятся вызвать интерес у чиновников. Муниципалы хотят, чтобы постройки были переданы под создание музея и чтобы в них был проведен ремонт. Потенциальный сквер, по замыслу местной администрации, может быть разбит по соседству с ними.

фото: семеновский.рф