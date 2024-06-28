Депутат Госдумы Иванов предложил отправить "лишние" электросамокаты в зону СВО

Избранный от Свердловской области депутат Госдумы Максим Иванов выступил с идеей передать электросамокаты в зону проведения военной спецоперации. По его оценке, в Екатеринбурге наблюдается "переизбыток" этих средств индивидуальной мобильности, тогда как на передовой они точно пригодятся. Об этом депутату известно от одного из командиров, гранатометному взводу которого понадобилось бесшумно передвигаться. Запрос на самокаты есть и со стороны минеров, уверяет единоросс.

"Выиграют все. Пешеходы городов вздохнут спокойно, потому что станет меньше дерзко гоняющих самокатчиков. И парням на СВО будет польза", - написал законотворец в своем Telegram-канале.

Иванов планирует публично обсудить инициативу с коллегами по нижней палате, а также обратиться в кикшеринговые сервисы.

Фото: ЗАКС.Ру