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В Ленобласти простятся с погибшим на СВО уроженцем Сланцев

фото ЗакС политика В Ленобласти простятся с погибшим на СВО уроженцем Сланцев

Жители Ленинградской области в субботу 29 июня проводят в последний путь участника военной спецоперации Антона Иванова, погибшего менее трех недель назад. Об этом сообщила на своей странице "ВКонтакте". глава администрации Сланцевского района Марина Чистова. Уроженцу Сланцев было 37 лет.

В январе этого года Иванов, прежде работавший на предприятиях родного города, записался добровольцем для участия в боевых действиях. Чистова отметила, что он был настоящим патриотом и гражданином.

Отпевание назначено на 10 утра. Траурная церемония пройдет в храме святого преподобного Серафима Саровского.

Фото: ЗАКС.Ру


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