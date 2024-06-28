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Петербургский подросток на арендованном самокате сбил женщину с коляской

фото ЗакС политика Петербургский подросток на арендованном самокате сбил женщину с коляской

Петербургские полицейские задержали 15-летнего школьника, который вечером 28 июня сбил женщину с двумя детьми. Один из детей находился в коляске.

Как сообщает ГУ МВД по региону тем же вечером, подросток двигался на арендованном самокате по Парашютной улице и сзади врезался в членов семьи. Молодая женщина упала и получила повреждения, ее дети не пострадали.

В полицейском участке на несовершеннолетнего составили протокол о нарушении правил дорожного движения участником дорожного движения, повлекшем причинение легкого или среднего вреда доровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП). Правоохранители продолжают разбираться в деталях аварии.

Фото: ЗАКС.Ру


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