Иноагентами объявили петербургских политактивистов Шуршева* и Хейкинен**

Минюст вечером 28 июня обновил перечень иноагентов. В него попали политические активисты, начинавшие свою деятельность в Петербурге, Александр Шуршев* и Дарья Хейкинен**.
Новый юридический статус также получила эмигрировавшая бывшая телеведущая "России-1" Фарида Курбангалеева***, лидер панк-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин****, юрист, бывший член президентского СПЧ Илья Шаблинский*****, а также историк и политолог Константин Пахалюк******.
"Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в характеристике Шуршева*.
Одной из причин включения в список 20-летней Хейкинен** стали ее интервью тем медиаплощадкам, которые уже числились иноагентами.
Реестр вырос до 826 позиций.
*Минюст внес Александра Шуршева в единый реестр иноагентов;
**Минюст внес Дарью Хейкинен в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Фариду Курбангалееву в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Фариду Курбангалееву в реестр экстремистов и террористов
****Минюст внес Дмитрия Спирина в единый реестр иноагентов
*****Минюст внес Илью Шаблинского в единый реестр иноагентов
******Минюст внес Константина Пахалюка в единый реестр иноагентов