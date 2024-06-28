Иноагентами объявили петербургских политактивистов Шуршева* и Хейкинен**

Минюст вечером 28 июня обновил перечень иноагентов. В него попали политические активисты, начинавшие свою деятельность в Петербурге, Александр Шуршев* и Дарья Хейкинен**.

Новый юридический статус также получила эмигрировавшая бывшая телеведущая "России-1" Фарида Курбангалеева***, лидер панк-группы "Тараканы" Дмитрий Спирин****, юрист, бывший член президентского СПЧ Илья Шаблинский*****, а также историк и политолог Константин Пахалюк******.

"Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в характеристике Шуршева*.

Одной из причин включения в список 20-летней Хейкинен** стали ее интервью тем медиаплощадкам, которые уже числились иноагентами.

Реестр вырос до 826 позиций.

*Минюст внес Александра Шуршева в единый реестр иноагентов;

**Минюст внес Дарью Хейкинен в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Фариду Курбангалееву в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Фариду Курбангалееву в реестр экстремистов и террористов

****Минюст внес Дмитрия Спирина в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Илью Шаблинского в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Константина Пахалюка в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру