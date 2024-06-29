В Петербурге 29 июня продолжает держаться жаркая погода

В Петербурге начнут подготавливаться к прогулке под прохладу, об этом 29 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет на пути холодного атмосферного фронта. В Петербурге появятся небольшие облака, а из-за этого могут пойти ливни и грозы в городе.

Воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье, 30 июня, существенных осадков не обещают, а температура может составить около +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру