Станцию "Чернышевская" могут открыть в июле 2024 года

Открытие станции петербургского метрополитена "Чернышевская" вновь перенесли, об этом 28 июня писал 78.ru.

В этот раз открытие станции перенесли на июль. Очевидцы у станции отметили, что сейчас на объекте производятся покрасочные и уборочные работы.

На турникетах также заметили поздравления с открытием станции. На них указан месяц июль.

Напомним, что станцию "Чернышевская" закрыли еще осенью 2022 года. На станции добавили один эскалатор и отремонтировали вестибюль. Сейчас на "Чернышевской" закончили строительные работы.

Фото: ЗАКС.Ру