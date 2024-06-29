ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:48

Станцию "Чернышевская" могут открыть в июле 2024 года

фото ЗакС политика Станцию "Чернышевская" могут открыть в июле 2024 года

Открытие станции петербургского метрополитена "Чернышевская" вновь перенесли, об этом 28 июня писал 78.ru.

В этот раз открытие станции перенесли на июль. Очевидцы у станции отметили, что сейчас на объекте производятся покрасочные и уборочные работы.

На турникетах также заметили поздравления с открытием станции. На них указан месяц июль. 

Напомним, что станцию "Чернышевская" закрыли еще осенью 2022 года. На станции добавили один эскалатор и отремонтировали вестибюль. Сейчас на "Чернышевской" закончили строительные работы.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама