Лиговский от Некрасова до Жуковского закроют на четыре дня из-за ремонта

Участок Лиговского проспекта в Петербурге закроют на ремонт от улицы Некрасова до улицы Жуковского, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Также в зону работ войдут перекрестки с Озерным и Ковенским переулками. Ограничения продлятся с 2 по 5 июня. Петербуржцам предлагают объехать работы через, например, Невский проспект.

В 2024 году Лиговский проспект собираются отремонтировать от улицы Некрасова до Обводного канала. Помимо одной из главных улиц города, в порядок хотят привести более 100 километров дорог.

Фото: ЗАКС.Ру