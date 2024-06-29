В Петербурге из воды у моста Александра Невского достали тело мужчины

У моста Александра Невского в Неве утонул петербуржец, до этого он купался в акватории, об этом 28 июня сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как рассказали спасатели, он и приятели отдыхали на Малоохтинской набережной. Один мужчина решил искупаться, но на берег после этого не вернулся.

Из воды уже тело мертвого мужчины доставали петербургские водолазы поисково-спасательной службы.

В МЧС напомнили, что такие трагедии можно избежать, если соблюдать правила безопасности, а именно: не купаться в необорудованных местах, не купаться в состоянии опьянения и так далее.

Фото: ЗАКС.Ру