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Новости 13:45

Беглов поздравил молодых петербуржцев с Днем молодежи

фото ЗакС политика Беглов поздравил молодых петербуржцев с Днем молодежи

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил молодых горожан с Днем молодежи, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

"Мы гордимся нашей молодежью – талантливой, смелой, инициативной. Создаем условия, чтобы молодые петербуржцы могли реализовать себя", – сказал Александр Беглов.

Губернатор отметил, что в Петербурге для молодежи ежегодно организовываются различные мероприятия и открываются пространства. Также правительство города поддерживает инициативных ребят премиями.

В конце своего поздравления градоначальник пожелал молодым юношам и девушкам здоровья, успехов в учебе и работе, а также реализации планов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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