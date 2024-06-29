На проспекте Большевиков самокатчик сбил женщину и отправил ее в больницу с травмами головы

В Петербурге очередной электросамокатчик сбил жительницу Невского района на проспекте Большевиков, об этом 29 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июня, на проспекте Большевиков. Скорую медицинскую помощь вызвали к пешеходному переходу. Предположительно, именно там самокатчик сбил 37-летнюю женщину.

В результате произошедшего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и различные переломы черепа.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Фото: ЗАКС.Ру