На проспекте Большевиков самокатчик сбил женщину и отправил ее в больницу с травмами головы

В Петербурге очередной электросамокатчик сбил жительницу Невского района на проспекте Большевиков, об этом 29 июня пишет "Фонтанка.ру".
Инцидент произошел вечером в пятницу, 28 июня, на проспекте Большевиков. Скорую медицинскую помощь вызвали к пешеходному переходу. Предположительно, именно там самокатчик сбил 37-летнюю женщину.
В результате произошедшего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и различные переломы черепа.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.