Беглов поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем кораблестроителя, об этом 29 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор, кораблестроение для Петербурга имеет особую значимость. Корабли и суда в Северной столице начали строить со времен Петра Первого.

Также градоначальник отметил, что в городе есть более сорока организаций, которые как-либо связаны с кораблестроением, и это не только знаменитые верфи, а также научные организации и центры.

"Петербургское кораблестроение всегда было конкурентоспособным на мировой арене. Среди построенных за последнее время – есть уникальные для мировой практики корабли и суда", – сказал Беглов.

В конце поздравления губернатор заявил, что город гордится своими корабелами и судостроителями и пожелал им успехов в работе.

Фото: ЗАКС.Ру