Суд запретил без разрешения КГИОП строить плавучие дома в Галерной гавани

На время рассмотрения иска от КГИОП против реализации проекта ООО "Марина" построить плавучие дома в Галерной гавани Арбитражный суд Петербурга и области запретил это делать, об этом 29 июня появилась информация на сайте суда.

О том, что КГИОП подал иск к ООО "Марина" стало известно 19 июня. Администрация Петербурга требует прекратить работы и демонтировать то, что уже есть.

Документы приняли к судебному производству, наложены обеспечительные меры. Судья сочла обоснованным ходатайство КГИОП, к которому были приложены доказательства того, что компания ведет строительные работы без согласования и уже продает будущие дома, что станет проблемой при решении о демонтаже.

Фото: ЗАКС.Ру