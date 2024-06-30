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Новости 10:46

В Киришах полицейские спасли девушку, хотевшую спрыгнуть с моста

фото ЗакС политика В Киришах полицейские спасли девушку, хотевшую спрыгнуть с моста

В Ленинградской области полицейские уберегли девушку от непоправимого поступка, о чем сообщает региональный главк МВД.

Молодая жительница Киришей готовилась прыгнуть в воду с моста, находясь в тяжелом психологическом состоянии. Ее вовремя заметили сотрудники правопорядка и отговорили от прыжка.

Пойти на отчаянное действие девушку сподвиг конфликт личного характера. С доводами правоохранителей, пытавшихся ее успокоить, она согласилась не сразу. 23-летнюю жительницу областного города доставили в отдел полиции, откуда она была госпитализирована.

Фото: ЗАКС.Ру


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