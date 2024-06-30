Поножовщина мигрантов в Петербурге привела к уголовному делу

Полицейские нашли и задержали мигранта из Средней Азии, которого считают напавшим на соотечественника в Парголово. Об этом 30 июня сообщает ГУ МВД по региону. Задержание случилось в московском аэропорту.

По официальной версии, 29-летний пострадавший иностранец был ранен в шею. Примечательно, что после инцидента компания его соотечественников пыталась преподнести случившееся полицейским и врачам как травму на производстве. Это оказалось неправдой.

На 22-летнего официально не трудоустроенного фигуранта заведено дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК).

Фото: ЗАКС.Ру