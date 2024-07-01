В Петербург 1 июля возвращается 30-градусная жара

Петербург опять будет мучиться от 30-градусной жары, однако к вечеру пройдут ливни, и вернется прохлада, об этом 1 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода попадёт под влияние теплого сектора циклона с центром над югом Финляндии. Из-за этого температура воздуха превысит 30 градусов. Однако к вечеру начнется похолодание, усилится ветер и пойдут дождь с ливнем.

Воздух прогреется до +30…+32 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 2 июля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, а температура понизится до +22 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру