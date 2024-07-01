"Все были в шоке": Муниципалы отрекаются от подписи в поддержку Ковалёва

На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии опубликовали список с именами муниципальных депутатов, который подготовил кандидат в губернаторы Алексей Кoвалев. Документ размещен на сайте комиссии в том же разделе, где размещены списки муниципалов, поддержавших других кандидатов на пост высшего должностного лица. Список Кoвалева заметно отличается от документов конкурентов.

Всего в списке 156 имен. В рамках прохождения муниципального фильтра ему нужно было заручиться поддержкой минимум 155 муниципальных депутатов из 84 муниципалитетов. Некоторые упомянутые муниципалы не знают, как оказались в этом списке. Например, Илья Смирнов из МО "Шушары" сообщил ЗАКС.Ру, что подписывался за другого кандидата. Тоже не в поддержку Ковалева отдал подпись депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик, однако его имя в списке упоминается. Он обратился из-за этого в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в подписных листах Ковалева. Обратиться в другое ведомство, Следственный комитет, планирует депутат МО "Оккервиль" Кирилл Волков, который также неожиданно обнаружил себя в списках.

— Все были в шоке, — прокомментировал произошедшее депутат Веремейчик.

Также среди перечисленных муниципалов есть те, кто не имел права подписываться за кого-либо. Например, Вера Морозова из МО "Малая Охта" была лишена мандата осенью 2023 года. Дмитрий Балтруков из МО "Смольнинское" перестал быть депутатом после того, как совет был распущен. Из того же совета в списке Кoвалева оказался Сергей Важенин, который также весной перестал быть мундепом. Некоторые муниципалы уже отдали свои подписи за других кандидатов. Кроме того, в документе есть имя Виктора Данишевского из МО "Колпино", который больше года находится в СИЗО. Отметим, автограф другого арестованного мундепа Максима Разинкова в списке Ковалева не заявлен.

Напомним, 30 июня подошел к концу срок подачи документов для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора. Всего подписи сдали семеро претендентов, включая Кoвалева. Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру