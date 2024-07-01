ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:16

Беглов поздравил горожан с Днем ветерана боевых действий

фото ЗакС политика Беглов поздравил горожан с Днем ветерана боевых действий

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем ветерана боевых действий, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил градоначальник, дата установлена в знак уважения воинам, которые защищают Россию. Он также отметил, что на всем своем пути страна сталкивалась с угрозами суверенитету и интересам.

"На их примере, на примере героев Великой Отечественной войны, защитников Ленинграда, воспитано новое поколение, которое продолжает их воинский путь, защищает Россию в ходе специальной военной операции, наших сограждан на Донбассе и в Новороссии", – сказал Беглов.

В конце своего поздравления губернатор пожелал крепости духа, силы и новых успехов всем россиянам.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама