С 1 по 7 июля в Петербурге пройдет 57 гидравлических испытаний

В 14 районах Петербурга проведут больше 55 гидравлических испытаний с 1 по 7 июля, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Больше всех испытаний проведет ООО "Петербургтеплоэнерго" – их будет всего 26. Однако они охватят всего четыре района Петербурга: Адмиралтейский, Центральный, Курортный и Петроградский.

ГУП "ТЭК СПб" проведет за неделю 23 испытания сетей в Красногвардейском, Красносельском, Пушкинском, Приморском, Московском, Выборгском, Невском, Кронштадтском и Калининском районах. Еще пять испытаний проведет ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" также в Пушкинском, Красногвардейском и Приморском районах.

Меньше всего проверок будет у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – всего лишь три. Они пройдут в Невском, Фрунзенском и Московском районах.

В общей сложности проверок будет 57. Специалисты проводят гидравлические испытания, чтобы выявить ненадежные участки труб и заменить их перед проведением отопительного сезона.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга