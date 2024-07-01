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Новости 11:46

МЧС предупредило петербуржцев о грозе и граде 1 июля

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о грозе и граде 1 июля

В понедельник, 1 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 1 июля в городе могут быть ливни, грозы и даже град. Также ожидается усиление ветра до 22 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Фото: ЗАКС.Ру


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