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Новости 12:21

В Петербурге на неделю отключат 11 фонтанов на промывку

фото ЗакС политика В Петербурге на неделю отключат 11 фонтанов на промывку

В Петербурге планируют промыть 11 фонтанов на этой неделе, после этого они начнут работать в прежнем режиме, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В понедельник, 1 июля, на промывку закрыли фонтаны на 7-й линии В. О., а во вторник, 2 июля, работать перестанут фонтаны на Литейном проспекте, еще один фонтан там же закроют 5 июля.

В среду, 3 июля, начнут чистить фонтан на проспекте Стачек, на 8-й и на 5-й линии В. О. На следующий день закроют фонтаны на проспекте Добролюбова и аллее Смольного. На аллее Смольного также закроют еще один фонтан, но 5 июля.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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