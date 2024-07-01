В Петербурге на неделю отключат 11 фонтанов на промывку

В Петербурге планируют промыть 11 фонтанов на этой неделе, после этого они начнут работать в прежнем режиме, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В понедельник, 1 июля, на промывку закрыли фонтаны на 7-й линии В. О., а во вторник, 2 июля, работать перестанут фонтаны на Литейном проспекте, еще один фонтан там же закроют 5 июля.

В среду, 3 июля, начнут чистить фонтан на проспекте Стачек, на 8-й и на 5-й линии В. О. На следующий день закроют фонтаны на проспекте Добролюбова и аллее Смольного. На аллее Смольного также закроют еще один фонтан, но 5 июля.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга