После "Алых парусов" из центра Петербурга вывезли десять тонн мусора

Невский экологический оператор вывез из центра Петербурга десять тонн мусора после праздника выпускников "Алые паруса", который проходил в ночь с 28 на 29 июня, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе компании.

Также представители оператора рассказали, что в период проведения праздника на территории Василеостровского, Центрального и Петроградского районов установили почти 500 мусорных контейнеров разных размеров.

Кроме этого, всю ночь на Дворцовой площади находились малогабаритные мусоровозы, чтобы контейнеры вовремя разгружались.

В НЭО отметили, что пришедшие гости праздника вели себя культурно, несмотря на заполненные улицы и набережные, и не бросали мусор мимо урн. Напомним, что на "Алые паруса" было выпущено 130 тысяч билетов.

Фото: пресс-служба Невского экологического оператора