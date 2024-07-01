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Новости 12:49

После "Алых парусов" из центра Петербурга вывезли десять тонн мусора

фото ЗакС политика После "Алых парусов" из центра Петербурга вывезли десять тонн мусора

Невский экологический оператор вывез из центра Петербурга десять тонн мусора после праздника выпускников "Алые паруса", который проходил в ночь с 28 на 29 июня, об этом 1 июля сообщили в пресс-службе компании.

Также представители оператора рассказали, что в период проведения праздника на территории Василеостровского, Центрального и Петроградского районов установили почти 500 мусорных контейнеров разных размеров.

Кроме этого, всю ночь на Дворцовой площади находились малогабаритные мусоровозы, чтобы контейнеры вовремя разгружались. 

В НЭО отметили, что пришедшие гости праздника вели себя культурно, несмотря на заполненные улицы и набережные, и не бросали мусор мимо урн. Напомним, что на "Алые паруса" было выпущено 130 тысяч билетов.

Фото: пресс-служба Невского экологического оператора


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