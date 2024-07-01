В Петербурге на трамвайной остановке нелегальный мигрант сбил 16-летнюю девушку

Девушка, которую сбили на остановке трамвая в Петроградском районе Петербурга, не может ходить, об этом 1 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на мать 16-летней пострадавшей.

Происшествие произошло в воскресенье, 30 июня. Девушка выходила на остановке трамвая на проспекте Добролюбова, которая находится на проезжей части. В этот момент ее сбил проезжающий автомобиль.

Пострадавшая уже проснулась в больнице. Девушка сильно ударилась головой и потеряла сознание, на данный момент она также пока не может ходить.

Правоохранительные органы нашли и задержали водителя, который сбил подростка. Им оказался 26-летний уроженец стран ближнего зарубежья, который ко всему прочему не состоял на миграционном учете.

Фото: ЗАКС.Ру