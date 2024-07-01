Во Всеволожске ключи от квартир получат 300 обманутых дольщиков

В Ленобласти ввели в эксплуатацию последний долгострой, за который в прошлом была ответственна обанкротившаяся компания "Петрострой". Об этом 1 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о третьем корпусе жилого комплекса "Северный вальс" во Всеволожске. В ближайшее время ключи от квартир выдадут 300 обманутым дольщикам. Возведение ЖК началось еще в 2015 году. Второй корпус достроили в прошлом году.

Чиновники называют "Петрострой" самой проблемной девелоперской организацией в регионе. Чтобы закончить ее проекты, властям пришлось привлечь 2 млрд рублей инвестиций. По подсчетам администрации области, компания оставила без обещанного жилья 4 тысячи клиентов.

фото: пресс-служба правительства Ленобласти