Петербургское УФАС признало "Альфа-Банк" нарушителем закона о рекламе

Петербургское управление ФАС рассмотрело дело, заведенное в отношении "Альфа-Банка". Чиновникам не понравилась реклама так называемых "Альфа-стикеров", о чем 1 июля сообщает ведомство.

Услуга позиционировалась как нечто, отличное от предложений других банков. В действительности акция от них не отличалась. Антимонопольщики установили, что "Альфа-стикеры" представляют собой не отдельное платежное средство, а обыкновенную дебетовую или кредитную карту, выпущенную в виде стикера.

Кредитную организацию сочли виновной в нарушении Федерального закона о рекламе. Пока дело рассматривалось, банк перестал распространять рекламное сообщение, к которому возникли претензии.

Фото: ЗАКС.Ру