Из-за фото с татуировкой на ноге петербурженку приговорили к обязательным работам

В Петербурге вынесли обвинительный приговор местной жительнице Дарье Кричкер по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Об этом 1 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

На девушку пожаловался пользователь социальных сетей, которому не понравилось селфи Кричкер с татуировкой на ноге. Заявитель указал, что испытал нравственные страдания от увиденного. Суд счел, что нанесенное на тело изображение искажало религиозную символику и придавало ей "непристойный вид".

Признавшей вину фигурантке назначили 60 часов обязательных работ.

Фото: ЗАКС.Ру