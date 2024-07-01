Смольный потратит 600 тысяч рублей на экофестиваль в Кронштадте

Комитет по природопользованию разместил 1 июля закупку на обеспечение проведения XV Международного экологического фестиваля искусств "КронФест — 2024", следует их данных электронного магазина комитета по госзаказу. Максимальная сумма контракта составляет 598 тысяч рублей.

Из технического задания к закупке следует, что местом проведения фестиваля станет участок на Якорной площади, расположенный близ Музея истории Кронштадта. Предполагаемой датой проведения мероприятия указано 24 августа, продлиться оно должно не менее шести часов.

От подрядчика ждут описания основной идеи мероприятий, проводимых в рамках фестиваля, а также предложения по локациям. Предполагается проведение не менее трех интерактивных секций с мастер-классами, интерактивной экологической игрой и обязательным кинопоказом. В рамках фестиваля планируют демонстрировать студенческие фильмы и зарубежные ленты на тему сохранения окружающей среды.

Также подрядчик должен будет предоставить необходимую для проведения фестиваля аппаратуру и обеспечить работу специалистов. Заявки от желающих участвовать в конкурсе будут приниматься до 2 июля.

Андрей Казарлыга, фото: Комитет по природопользованию / "ВКонтакте"