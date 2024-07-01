В Петербурге побит температурный рекорд

Первый день июля в Петербурге стал самым теплым 1 июля за всю историю метеонаблюдений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный городской синоптик Александр Колесов. Воздух в городе прогрелся до 33,2 градусов. Предыдущий рекорд был установлен два года назад, когда температура в этот же день поднялась до 31,9 градусов.

Рекордно жаркой ранее стала ночь на 29 июня (22,9 градуса) и сам день 29 июня (32,1 градуса).

Отметим, что и 1 июля, и 28 июня в петербургской подземке раздавали бесплатную воду. Тем временем МЧС прогнозирует ухудшение погоды в ближайшее время: в город может прийти гроза с градом и сильным ветром. Ближайшая неделя, по расчетам синоптиков, выдастся дождливой.

Фото: ЗАКС.Ру