В список нежелательных организаций включили американский CSIS*

Минюст 1 июля расширил список организаций, получивших статус нежелательных в России. В него включили американский неправительственный Центр стратегических и международных исследований (CSIS)*, основанный в 1962 году. Соответствующее решение Генпрокуратуры датируется 11 июня. Институт специализируется на политической аналитике.
Кроме того, в реестр Минюста в понедельник внесли немецкую организацию Dekoder – gGmbH**, которую объявили нежелательной в конце мая из-за публикаций обвинительного характера о действиях российской властей.
Список нежелательных организаций сегодня насчитывает 172 позиции.
*Генпрокуратура объявила деятельность Центра стратегических и международных исследований (CSIS) нежелательной в РФ
**Генпрокуратура объявила деятельность Dekoder – gGmbH нежелательной в РФ