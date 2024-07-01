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Новости 18:15

В список нежелательных организаций включили американский CSIS*

фото ЗакС политика В список нежелательных организаций включили американский CSIS*

Минюст 1 июля расширил список организаций, получивших статус нежелательных в России. В него включили американский неправительственный Центр стратегических и международных исследований (CSIS)*, основанный в 1962 году. Соответствующее решение Генпрокуратуры датируется 11 июня. Институт специализируется на политической аналитике.

Кроме того, в реестр Минюста в понедельник внесли немецкую организацию Dekoder – gGmbH**, которую объявили нежелательной в конце мая из-за публикаций обвинительного характера о действиях российской властей.

Список нежелательных организаций сегодня насчитывает 172 позиции.

*Генпрокуратура объявила деятельность Центра стратегических и международных исследований (CSIS) нежелательной в РФ

**Генпрокуратура объявила деятельность Dekoder – gGmbH нежелательной в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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