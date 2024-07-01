В Петербурге откроют Дом реставратора

По случаю профессионального праздника реставраторов, отмечаемого 1 июля, губернатор Александр Беглов поделился планами создания в городе нового общественного пространства, а именно Дома реставратора. Его собираются открыть в доме Пашкова (Литейный проспект, 37-39), признанном федеральным памятником, передает пресс-служба Смольного. По словам Беглова, инициатива назрела давно: у представителей профессии не было своей отдельной площадки для встреч.

"Пора это сделать, причем в доме, который послужил объектом приложения их профессионального мастерства", - рассудил глава города.

Кроме того, чиновник выступил с предложением указывать на памятниках имена не только архитекторов, но и тех, кто восстанавливал исторические объекты. По оценке Беглова, в городе сформировалась одна из лучших реставрационных школ в мире.

фото: Mary, Citywalls.ru