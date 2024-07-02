С 2 июля в Петербурге начинается прохладная погода

В Петербурге пришла прохлада после аномально теплой погоды, которая превысила температурные рекорды, об этом 2 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, Петербург окажется с холодной стороны атмосферного фронта. Из-за этого в городе ожидается облачная с прояснениями погода, а местами могут пойти кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер северо-западный, 4-5 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 3 июля, погода сильно не поменяется – также ожидаются временами дожди и температура до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру