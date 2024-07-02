На проспекте Шаумяна упавшее из-за ураганного ветра дерево убило 11-летнего мальчика

В Петербурге стало известно о втором погибшем после шторма, об этом 2 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла в Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Шаумяна, там на 11-летнего мальчика упало дерево из-за ураганного ветра.

С места происшествия ребенка забрала скорая помощь в крайне тяжелом состоянии. В больнице у него диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и травмы внутренних органов. Находясь без сознания, пострадавший мальчик скончался в больнице.

Ранее в СМИ появлялась новость о первой погибшей из-за урагана. На проспекте Юрия Гагарина на 36-летнюю женщину также упало дерево.

Фото: ЗАКС.Ру