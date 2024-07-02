Горизбирком зарегистрировал Брагина и Яковлева в качестве кандидатов в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 2 июля приняла решение о регистрации в качестве кандидатов на выборах губернатора депутата Заксобрания Максима Яковлева (ЛДПР) и депутата МО "Ульянка" Павла Брагина ("Зеленые"). У комиссии не возникло замечаний к подписям муниципалов в поддержку их выдвижения.

Оба кандидата сдали по 162 подписи из 91 муниципального образования. Во время обсуждения кандидатур на пост высшего должностного лица выступил член ГИК, предложенный партией КПРФ, Андрей Беляков. Он скептически отнесся к собранным подписям в поддержку мундепа Брагина. Беляков сомневается, что Брагин занимался сбором подписей самостоятельно.

"Я прекрасно понимаю, каким образом представитель ЛДПР мог собрать муниципальный фильтр. Старейшая уважаемая партия, известная на всю страну. У меня, конечно, возникают сомнения, что, для меня, по крайней мере, совершенно неизвестный, но я так думаю и в городе, человек Брагин Павел, как и российская экологическая партия "Зеленые", тоже не особой популярностью пользуется в Петербурге, все-таки смогли собрать должное количество подписей муниципальных депутатов. Еще так интересно, здесь 91 муниципальный совет и у предыдущего 91 муниципальный совет. Ну не важно. Есть мнение, что, возможно, Брагин Павел Николаевич воспользовался помощью друга. Наверное, и не плохо, просто я воздержусь при голосовании", - сказал Беляков.

Также на заседании признали утратившими статус кандидатов представительницу "Партии прогресса" Светлану Иванову и самовыдвиженца депутата Заксобрания Бориса Зверева.

Пока основания оказаться в бюллетене на сентябрьских выборах есть у трех человек: действующего губернатора Александра Беглова, Яковлева и Брагина. Комиссии еще предстоит изучить подписи в поддержку выдвижения Сергея Малинковича из партии "Коммунисты России".

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября одновременно с выборами в местные советы и дополнительными выборами в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру