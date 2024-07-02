Законопроект об отмене ЕГЭ планируют рассмотреть осенью 2024 года

Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ осенью, об этом 1 июля пишет РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой.

По ее словам, первое чтение проекта планируют провести в октябре 2024 года. Вместо ЕГЭ предлагается ввести проведение государственной итоговой аттестации по предметам в форме государственных экзаменов.

Законопроект об отмене ЕГЭ в начале июня внесли депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду". По словам авторов, ЕГЭ изначально вводили, чтобы искоренить коррупцию, однако в итоге такая форма проверки знаний ухудшила качество образования.

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