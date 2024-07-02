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Новости 11:18

Законопроект об отмене ЕГЭ планируют рассмотреть осенью 2024 года

фото ЗакС политика Законопроект об отмене ЕГЭ планируют рассмотреть осенью 2024 года

Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ осенью, об этом 1 июля пишет РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой.

По ее словам, первое чтение проекта планируют провести в октябре 2024 года. Вместо ЕГЭ предлагается ввести проведение государственной итоговой аттестации по предметам в форме государственных экзаменов.

Законопроект об отмене ЕГЭ в начале июня внесли депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – За правду". По словам авторов, ЕГЭ изначально вводили, чтобы искоренить коррупцию, однако в итоге такая форма проверки знаний ухудшила качество образования.

Фото: ЗАКС.Ру


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