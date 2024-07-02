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Новости 13:19

В Госдуме заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классическую литературу

фото ЗакС политика В Госдуме заявили, что запрет на пропаганду наркотиков не затронет классическую литературу

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года, не попадут под новые нормы, направленные на запрет пропаганды наркотиков, об этом 2 июля пишет ТАСС.

Речь идет о несколькоих законопроектах: проекты с поправками в некоторые законы, направленные на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков, а также о проектах с поправками к КоАП РФ и к УК РФ.

По словам парламентария, запрет на пропаганду наркотиков не будет действовать в отношении произведений, где наркотики являются частью художественного замысла.

Также Крашенников уточнил, что список подобной литературы будет составляться Министерством культуры России. 

Фото: ЗАКС.Ру


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