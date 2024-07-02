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Новости 14:17

Планерную улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

фото ЗакС политика Планерную улицу залило кипятком из-за прорыва трубы

В Приморском районе Петербурга кипятком залило Планерную улицу из-за коммунальной аварии, об этом 2 июля пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУП "ТЭК СПб".

По предварительным данным, в зоне, где прорвало трубу, оказались четыре автомобиля. Проезжая часть на этом участке была не так давно отремонтирована.

Сообщение о прорыве трубы поступило утром во вторник, 2 июля. На данный момент специалисты ГУП "ТЭК СПб" локализовали дефект и огородили место работ. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.

Также на предприятии добавили, что попавшие в горячую воду автомобили застрахованы и водителям возместят ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру


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