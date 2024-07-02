За полгода Петербург посетили почти 5 млн туристов

Туристический поток в Петербург за первые шесть месяцев 2024 года составил немногим менее 5 млн человек, следует из доклада врио главы комитета по развитию туризма Наны Гвичии на заседании Смольного. За аналогичный период прошлого года город посетили 4,1 млн гостей.

Всего в 2023 году Петербург принял 9,5 млн туристов, которые принесли бюджету 482,7 млн рублей. Рост поступлений в городскую казну составил 32% относительно показателей 2022 года.

Губернатор Александр Беглов заявил в ходе совещания о необходимости удвоения внутреннего турпотока к 2030 году. Также он отметил, что количество туристов из-за рубежа в 2023 году увеличилось вдвое относительно показателей предыдущего года. "Это хороший результат и наибольший прирост в прошлом году дал событийный и деловой туризм, и наших гостей все больше привлекают объекты новой туристской географии", — продолжил он и добавил, что в Петербурге появляются новые объекты, которые способны привлекать туристов. В частности, городу следует озаботиться привлечением гостей к недавно открытому маршруту "Путь Петра" на Петроградской стороне, полагает он.

"Надо нам раскрутить "Путь Петра", который идет от Нахимовского училища до практически Александровского сада. Он интересный, красивый маршрут, мало о нем кто знает, но тем не менее его нужно тоже включать в туристические маршруты", — высказался на заседании Беглов.

Сам маршрут был открыт 28 мая, то есть немногим более месяца назад. Помимо Беглова, в церемонии участвовал председатель ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru (скриншот трансляции)