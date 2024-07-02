МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливне 3 июля

В среду, 3 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 3 июля в городе могут быть ливни и грозы. Также ожидается усиление ветра.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в понедельник, 1 июля, в Петербурге прошел сильный ураган, из-за которого в городе попадали деревья и пострадали люди.

Фото: ЗАКС.Ру