В Петербурге мигранта приговорили к реальному сроку и освободили в зале суда

В Петергофе огласили приговор мигранту по делу о попытке дать взятку полицейскому (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 291 УК). Как сообщает 2 июля объединенная пресс-служба городских судов, Журабой Жураев получил восемь месяцев колонии и был тут же выпущен в зале суда. Ему зачли срок пребывания под стражей во время следствия. Уголовное дело возбудили во второй половине января.

Свою вину фигурант признал. На заседании было установлено, что минувшей зимой он предложил сотруднику правопорядка 10,5 тысячи рублей.

Таким образом иностранец хотел "купить" непривлечение к ответственности за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП) и освобождение из отдела полиции № 46. Взятку сотрудник МВД принять отказался.

Фото: ЗАКС.Ру