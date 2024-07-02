На депутата МО "Литейный округ" Вольского возбудили дело по статье о фейках про армию

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата МО "Литейный округ" Владислава Вольского по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщил ЗАКС.Ру сам муниципал. Поводом для дела стала его публикация двухгодичной давности в социальной сети, в которой он высказался о специальной военной операции.

Уголовное дело было возбуждено 30 мая. В июне 2022 года Вольский опубликовал две фотографии и короткий текст, посвященный пяти месяцам спецоперации. Силовики заинтересовались постом лишь спустя два года. В апреле 2024 года специалист решил, что данная информация недостоверна.

Уведомление об уголовном деле пришло Вольскому по почте. Он там указан как подозреваемый. По инкриминируемой ему статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Сам муниципал сообщил ЗАКС.Ру, что равнодушен к возбужденному уголовному делу. Сейчас он находится за пределами страны. Он покинул Россию в марте 2022 года. Письмо от СК за него получили знакомые, которые периодически проверяют его почтовый ящик.

В 2019 году Вольский избрался в совет МО "Литейный округ" от партии "Яблоко", членом которой по-прежнему является.

Константин Леньков / Фото из соцсетей Александра Вольского