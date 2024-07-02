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Новости 17:05

На два с лишним месяца ограничат движение по Замшиной улице

фото ЗакС политика На два с лишним месяца ограничат движение по Замшиной улице

В Калининском районе Петербурга вводятся новые ограничения для автомобилистов. Как 2 июля сообщает Государственная административно-техническая инспекция, перемещение транспорта будет затруднено ввиду ремонта дорожного покрытия.

На период с 4 июля по 12 сентября ограничат движение на участке Замшиной улицы протяженностью 2,25 км. Меры вводятся применительно к четной стороне улицы, на отрезке между пересечением с проспектом Мечникова и пересечением с Полюстровским проспектом.

На это же время будет полностью закрыто движение по Ключевой улице на ее углу с Замшиной улицей. Водителей призывают объезжать проблемный перекресток по проспекту Маршала Блюхера.

Фото: ЗАКС.Ру


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