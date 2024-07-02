Башню на углу Невского и Думской украсят ко Дню семьи, любви и верности

В Петербурге по случаю приближающегося Дня семьи, любви и верности необычный облик получит башня бывшего здания городской Думы на углу Невского проспекта и Думской улицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Центра музыкальной культуры "Чайковский" Дарью Погорецкую.

Изнутри башню украсят цветами и иными элементами декора. Таким образом реализуется проект "Облака любви". Датой его старта назначили 5 июля.

"Речь идет о том, что в пространстве Думской башни мы создаем русский луг <...>. Благодаря гипсофилам, ромашкам и другим цветам мы создадим атмосферу любви и красоты", - рассказала Погорецкая.

Ознакомиться с измененными интерьерами на смотровой площадке желающие смогут в течение двух недель. Всего с начала года Думскую башню посетили 62 тысяч человек. Это больше, чем за весь прошлый год.

День семьи, любви верности отмечается в России 8 июля.

Фото: ЗАКС.Ру