Ремонт Гороховой улицы завершен досрочно

В Петербурге приняли ремонтные работы на Гороховой, выполненные с опережением графика, о чем 2 июля сообщает пресс-служба Смольного. Асфальт чинили на полуторакилометровом отрезке, от набережной Фонтанки до Адмиралтейского района. Процесс не потребовал закрытия транспортного движения.

"Мы традиционно проводим большой объем ремонтных работ летом, когда многие петербуржцы находятся за городом", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

Помимо приведения в порядок дорожного покрытия, специалисты обновили канализационные люки, частично переустановили бортовой камень и освежили разметку.

фото: gov.spb.ru