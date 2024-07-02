Рядом с Павловским парком появится элитный коттеджный поселок

На территории МО "Поселок Тярлево" появится новый коттеджный поселок. Об этом пишет РБК Петербург со ссылкой на группу компаний "ФАКТ", которая приобрела 38 га земли в Пушкинском районе для последующего строительства элитной недвижимости.

Застройщик готов инвестировать в проект 1 млрд рублей. Согласно проекту, между Тярлевским ручьем и рекой Славянкой возведут около 100 домов. Приступить собираются в следующем году.

Девелопер не афиширует стоимость приобретенной земли рядом с Павловским парком. Опрошенные изданием эксперты предположили, что покупка могла обойтись в 700 млн рублей.

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