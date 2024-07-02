Минкульт одобрил идею введения дресс-кода для артистов на концертах

Депутат Госдумы Ирина Филатова получила официальный ответ от Минкульта на свой запрос, в котором фигурировало предложение ввести дресс-код для выступающих на музыкальной сцене артистов. Инициатива порождена скандалом, который случился из-за внешнего вида поп-певицы Ольги Бузовой на недавнем концерте в Уфе.

В ведомстве идею оценили положительно. Скан ответа опубликовал 2 июля RTVI.

"Одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия", - сформулировала свою позицию министр культуры Ольга Любимова.

По словам чиновницы, министерство направило в регионы рекомендации. Чиновников на местах призвали тщательнее следить за внешним видом артистов. В особенности это касается тех, кто выступает на государственных и муниципальных мероприятиях и без возрастных ограничений.

Фото: ЗАКС.Ру